Vaccination : c'est parti pour la prise de rendez-vous en ligne sur le site Sante.fr

Cinq millions de personnes devront donc patienter un jour de plus. "Dès ce moment, et à condition d'être éligible, vous pourrez prendre rendez-vous en ligne ou par téléphone dans le centre de votre choix", ajoutait le site officiel, sans explication sur ce retard.

Concrètement, le site Sante.fr a pour but de faciliter le processus permettant l'obtention d'un créneau pour se faire inoculer le précieux sérum. En réalité, ce dispositif mis en place par le gouvernement redirige les internautes vers différentes plateformes. Les utilisateurs sont donc réorientés vers Doctolib, Maiia et Keldoc, qui servent de relais pour finaliser la prise de rendez-vous.

Mais du côté des plateformes privées, la réservation n'était plus possible jeudi en début d'après-midi via Doctolib, dont le site internet indiquait que l'inscription serait possible "d'ici la fin de la semaine". L'entreprise a toutefois assuré : "Tout est prêt à être lancé, nous avons déjà équipé plus de 500 centres de vaccination."