Covid-19 - Vaccination des 5-11 ans : ces parents qui s'inquiètent d'éventuels effets à long terme

DOUTES - Si les autorités de santé donnent leur feu vert, six millions d'enfants de 5 à 11 ans pourront se faire vacciner contre le Covid, sur la base du volontariat. Mais nombre de parents, bien qu'eux-mêmes vaccinés, semblent hésitants voire réfractaires à cette idée.

L'hésitation est bien palpable. Alors que le gouvernement envisage d'ouvrir la vaccination contre le Covid-19 "à tous les enfants" de 5 à 11 ans, "sur la base du volontariat, si possible d'ici à la fin de l'année", certains parents s'interrogent sur la décision qu'ils prendront le moment venu, quand d'autres ont déjà tranché.

"Les annonces (de lundi) ont généré une inquiétude mais elle ne semble pas être pour le moment prépondérante puisque la vaccination n'est pas obligatoire et les enfants non soumis au pass sanitaire", confirme à LCI Laurent Zameczkowski, administrateur de la fédération de parents d'élèves Peep, précisant que celle-ci porte "essentiellement sur les effets a long terme".

"Le poids" de certains scandales encore présent

"Des parents qui se sont fait vacciner ont malgré tout des inquiétudes pour leurs enfants", détaille le référent de l'association pour l'Académie de Versailles, ajoutant que ces derniers "craignent de prendre une décision qui impacte lourdement l'avenir de leurs enfants alors qu'ils semblent ne pas être en danger avec le Covid sauf pathologique particulière comme l'HAS le souligne". Et de rappeler : "On sent que les scandales comme le Distilbène, même s'il s'agit d'un traitement, ont encore un poids comme les doutes qui existent encore sur le vaccin hépatite B ou même papillomavirus." Le doute semble également s'installer chez certains parents quant à d'éventuels futurs effets d'ordre hormonal pour leurs enfants, explique Laurent Zameczkowski "même s'ils savent que le risque que cela arrive est extrêmement faible."

"C'est hors de question"

Si certains hésitent, d'autres ont déjà pris leur décision. "Ma fille, c'est hors de question qu'elle soit vaccinée on n'a pas assez de recul je pense", lance par exemple un père au micro de TF1/LCI. Sur la Toile, les réactions à l'annonce du gouvernement qui affluent ces derniers jours reflètent bien cette divergence d'opinions. "C'est de la folie de vacciner les enfants avec un vaccin dont on ignore tout des effets à long terme. On a suffisamment d'exemples de médicaments qui ont fait des dégâts quelques années après. Mediator. Levothyrox, Distilbene, Dépakine, Isoméride, Chlordécone", peut-on notamment lire sur Twitter. "Nous n'avons aucune idée sur les effets long terme du vaccinARNm, les données sur un an ne peuvent refléter la situation sur 10 ans, on ne peut pas prendre de risques avec les enfants", renchérit un autre parent.

"Je suis pro vax mais me pose la question"

Outre d'éventuels effets, certains s'interrogent aussi sur l'utilité de cette vaccination des plus jeunes. "Je suis de plus en plus circonspect sur la vaccination des 5-11 ans avec le vaccin actuel", écrit par exemple un internaute, avant de poursuivre : "pour que ce soit efficace à protéger des formes graves, il faut trois doses, les enfants ne font pas de formes graves, et avant qu'ils aient trois doses, on aura un autre vaccin".

Un second abonde : "Je suis très pro vax mais me pose de plus en plus la question en effet : ne vaut-il pas mieux que les enfants se chopent ce virus tant qu'il ne leur fait rien, leur immunité sera a priori meilleure qu'avec un vaccin qui ne code que la Spike ?"

"Mon enfant sera vacciné"

D'autres ont décidé de faire confiance au vaccin et savent déjà que leur enfant recevra l'injection le moment venu. "Pour moi la question ne se pose pas. Mon enfant sera vacciné. J'ai regardé les études. Et la question entre infection ou vaccin, car c'est le choix qui se posera forcément, n'a qu'une réponse sûre : le vaccin", écrit notamment une mère de famille.

"Un enfant est vacciné dès son 1er mois et plusieurs vaccins sont obligatoires, personne ne se plaint donc pourquoi refuser le vaccin contre la Covid ?", résume encore une autre.

