Covid-19 - Vaccination des enfants : les recommandations du Conseil d'orientation pour convaincre les parents

Car même si plus de 52 millions de Français ont reçu au moins une dose, et que la campagne de vaccination pour les enfants a déjà débuté dans plusieurs pays, la méfiance reste bien présente. Selon une enquête relayée par le COSV, 62% des parents d'enfants âgés de 6 à 12 ans seraient réticents à leur vaccination.

Comme pour les plus âgés, l'autorité consultative demande au gouvernement de s'appuyer sur les médecins généralistes et les pédiatres, "les mieux placés pour apporter aux familles une information juste et précise, et répondre aux interrogations des parents". Enfin, outre les parents, le Conseil d'orientation de la stratégie vaccinale estime qu'il serait opportun de "préparer des documents pédagogiques" pour expliquer aux enfants "le principe de la vaccination". L'Éducation nationale pourrait alors avoir son rôle à jouer.