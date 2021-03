Vaccination des soignants : comment expliquer les disparités entre professions ?

Malgré la priorité accordée aux "héros en blouse blanche" depuis deux mois pour la vaccination contre le Covid-19, l'objectif est encore loin d'être atteint. Environ 40% des personnels des Ehpad et 30% des soignants, en ville et à l'hôpital, ont été vaccinés, a précisé ce jeudi le ministre de la Santé Olivier Véran aux côtés du Premier ministre Jean Castex qui a appelé "solennellement" les récalcitrants à y remédier. Mais à ce premier constat, s'ajoutent des disparités entre les professions de santé, confirment les premières données disponibles et les remontées de terrain.

"On est beaucoup à faire la queue sans beaucoup d’hésitation. Tous les médecins ont suivi, peut-être moins les infirmiers et les aides-soignants", témoignait ainsi il y a peu Marc Léone, chef du service anesthésie réanimation de l’Hôpital Nord de Marseille auprès du Parisien. Les chiffres à l'AP-HP sont éloquents : 36 % du personnel médical a reçu au moins une dose de vaccin contre seulement 17 à 18 % des autres catégories, essentiellement les infirmières et les aides-soignants. Une tendance déjà mise en avant dans plusieurs études ayant conclu que les médecins sont beaucoup plus enclins à se faire vacciner que les professionnels paramédicaux. Début décembre, des chiffres officiels dévoilés par Santé publique France sur les intentions de vaccination révélaient entre autres des "différences importantes entre les professions (médicales)". Ainsi, quand huit médecins généralistes et pharmaciens sur dix disaient avoir l'intention de se faire vacciner, cette proportion tombait à 55% chez les infirmiers interrogés. Pour l'expliquer, plusieurs raisons sont avancées.

"C'est structurel et structurant", estime Jocelyn Raude, enseignant-chercheur en psychologie sociale à l’École des hautes études en santé publique, que nous avions contacté en décembre avant le lancement de la vaccination. "Il y a derrière cela des enjeux de formation concernant des professions plus techniques et d'autres plus orientées vers la constitution du savoir", avait alors détaillés le chercheur, à l’origine de nombreuses publications dont une dédiée à la perception de la sécurité et de l’efficacité des vaccins dans la population en France. "Les professions autour du soin sont moins équipées pour comprendre les enjeux autour de la recherche clinique et ont une conception de la maladie différente des médecins notamment", nous avait expliqué pour finir le spécialiste en prévention et maladies infectieuses, soulignant par ailleurs "une aversion plus forte aux risques technologiques" et une "appétence pour les médecines douces" qui sont très corrélées dans les enquêtes à l’hésitation vaccinale.

Ce lundi sur LCI, le professeur Jean-Daniel Lelièvre, chef de service des maladies infectieuses de l'Hôpital Henri-Mondor à Créteil et expert vaccins à la HAS, semblait partager cette analyse, précisant qu'il était lui-même vacciné. Interpellé par Jean-Michel Aphatie sur le fait que rares sont les soignants qui reconnaissent dans les médias être réticents à se faire vacciner, ce dernier avait ainsi répondu. "Méfiez-vous, vous interrogez souvent des médecins, les médecins sont ceux qui ont plus facilement accès à l'ensemble des données scientifiques donc ils sont plus facilement aptes à peser le pour et le contre". Et de poursuivre : "Les personnels de santé n'ont pas forcément tous accès à ces données, ils ont tous peur d'éventuels effets indésirables, il faut vraiment être au contact, discuter avec eux (...) et leur expliquer l'intérêt de se faire vacciner à la fois pour soi-même et les autres".