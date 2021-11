Covid-19 : Doctolib enregistre un nombre record de rendez-vous pour une 3e dose de vaccin

Cette prise de rendez-vous record rappelle, dans une moindre mesure, la ruée que la plate-forme avait enregistrée à l'annonce de la mise en place du pass sanitaire. Interrogé par la presse, le Premier ministre Jean Castex a assuré que le gouvernement réfléchissait au conditionnement du pass sanitaire à la troisième dose. "Il faut peser le pour et le contre, mais ça fait partie du débat", a-t-il ainsi déclaré.

C'est donc une des annonces que pourrait faire Emmanuel Macron lors de son allocution, prévue mardi soir, l'exécutif cherchant le moyen le plus efficace pour imposer la dose de rappel. Pour le moment, celle-ci est essentiellement ouverte aux personnes de plus de 65 ans ou immunodéprimées.

"La problématique, c'est qu'on parle d'une épidémie de non-vaccinés, et aujourd'hui, on va mettre l'accent sur cette troisième dose. Est-ce que c'était l'urgence alors qu'on a un chiffre brut de non-vaccinés et vulnérables très largement au-dessus de nos capacités de réanimation ?", s'interroge de son côté Anne Senequier, médecin et codirectrice de l'observatoire de la santé à l'IRIS.