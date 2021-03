Vaccination en ville : on vous explique la colère de médecins généralistes contre la DGS

Que dit-elle ? "Pour la semaine du 8 mars, la commande ne sera ouverte que pour les besoins propres des officines, il ne sera pas possible de prendre des commandes pour les médecins compte tenu du nombre de doses livrées par AstraZeneca (environ 28.000 flacons disponibles à la commande)", détaille le fameux document.

À l'origine de la grogne donc, et même si le ministère de la Santé a rappelé ce lundi que 765.000 doses supplémentaires seraient leur seraient livrées "entre le 11 et le 12 mars", le fait que les médecins généralistes ne pourront pas commander de vaccins AstraZeneca cette semaine, la livraison étant réservée aux pharmaciens. Cette restriction est la conséquence de l'ouverture, annoncée par le Premier ministre le 4 mars, de la vaccination en pharmacie "à compter de la semaine du 15 mars" et même dès la fin de cette semaine "dans les 18 départements à la plus forte circulation épidémique".

"AstraZeneca a annoncé diminuer ses livraisons cette semaine. La gestion a flux tendu est la politique choisie par le gouvernement, simplement, parce qu’elle est adaptée à l’urgence. Nous n’avons pas de stocks, il faut attendre que le rythme des livraisons reprenne", résume ce lundi le directeur général de l’Agence Régionale de Nouvelle-Aquitaine, Benoît Elleboode sollicité par Sud-Ouest.