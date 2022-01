Covid-19 : comment le vaccin modifie le cycle menstruel des femmes

La durée des règles elles-mêmes n'est pas affectée par la vaccination, précise ce travail mené aux Etats-Unis sur près de 4.000 femmes. Les résultats "sont très rassurants", a souligné Alison Edelman, auteure principale de l'étude* - la première à proposer des données solides sur la question -, et professeure d'obstétrique et de gynécologie à l'Oregon Health & Science University.

C'est l'un des effets secondaires du vaccin anti-Covid. Le cycle menstruel des femmes - soit la période séparant le premier jour de deux règles - est rallongé d'un peu moins d'une journée en moyenne, après qu'elles aient reçu une injection du vaccin contre le virus. Toutefois, ce constat serait un effet "non grave" et "temporaire", selon une nouvelle étude parue ce jeudi .

Si une augmentation de durée a bien été constatée dans le groupe vacciné entre les trois premiers cycles et le quatrième, cela représente moins d'une journée (0,64 jour). Pour le cycle au cours duquel était reçue la deuxième dose (le cinquième pour la majorité des participantes), l'augmentation était plus prononcée, mais toujours de moins d'une journée en moyenne (0,79).

Comment expliquer ce changement ? "Nous savons que les systèmes immunitaire et reproductif sont interconnectés", explique Alison Edelman. Or, les vaccins créent une réponse immunitaire forte. Cette réponse affecte l'axe hypothalamique hypophyso-ovarien, que la spécialiste décrit comme "l'autoroute de la communication entre le cerveau, les ovaires et l'utérus".

Le changement semble plus prononcé lorsque la vaccination est réalisée "tôt dans la phase folliculaire" (débutant au premier jour des règles et allant jusqu'au moment de l'ovulation). Pour preuve : les personnes ayant reçu les deux injections de vaccin lors du quatrième cycle - et non sur deux cycles différents -, ont vu la durée du cycle augmenter de près de deux jours.

"Les individus ayant reçu deux doses de vaccin contre le Covid-19 au sein d'un même cycle semblent expérimenter une variation plus longue dans la durée de leur cycle, mais temporaire", détaillent les chercheurs. Chez ces personnes, au sixième cycle, la durée était de nouveau peu ou prou semblable à celle des trois premiers (le changement n'étant plus que de 0,17 jour).

Les scientifiques espèrent rassembler prochainement plus de données sur les cycles suivants pour confirmer ce retour à la normale. Ils collectent également des données au niveau mondial, afin de pouvoir différencier les effets de plusieurs vaccins.