Fin de la tolérance pour les soignants non-vaccinés : et maintenant ?

À compter de samedi 16 octobre, tous les soignants non-vaccinés ou seulement primo-vaccinés verront donc leur contrat de travail être suspendu jusqu’à ce qu’ils se mettent en règle. Ils ne seront pas licenciés pour autant, et c’est toute la nuance. Comme le précise le ministère de la Santé, "le fonctionnaire suspendu pour défaut de respect de l’obligation vaccinale demeure en position d’activité" et "la suspension n’a pas pour effet de rendre l’emploi vacant". Autrement dit, ces soignants ne sont pas remplacés à leur poste le temps de cette mise à pied.

Cette suspension n’est pas une sanction disciplinaire et ne peut s’assimiler à la suspension prévue à l’article 30 du statut général de la fonction publique. Elle n’équivaut pas non plus à un licenciement mais empêche le versement du salaire. "L’absence de ‘service fait’ implique l’interruption de la rémunération et donc de prélèvement des cotisations", considère le ministère. Cela dit, le soignant suspendu "continue de bénéficier de l'ensemble des droits reconnus par son statut, notamment des droits à congé de maladie, des droits à avancement d'échelon et de grade". L'ensemble de ces sanctions seront levées dès lors que le soignant pourra justifier d'une vaccination complète contre le Covid.