Covid-19 : les prises de rendez-vous pour une 3e dose en forte hausse avant l'allocution de Macron

Les nombreux appels à bénéficier d'une troisième dose de vaccin semblent avoir porté leurs fruits. Selon les données fournies par Doctolib, la prise de rendez-vous pris pour la dose de rappel a battu un record vendredi. Au total, 63.355 créneaux ont été réservés, en hausse de 61% par rapport à la semaine passée. Il s'agit du niveau le plus élevé depuis le début de la campagne. À titre de comparaison, 51.935 créneaux avaient été réservés la veille, 57.892 mercredi et 57.147 mardi.

"Plus de 95% des EHPAD ont, soit commencé, soit terminé leur opération de rappel vaccinal", nous indiquait vendredi le ministère. En revanche, parmi les personnes fragiles, qui ont moins de 65 ans, la couverture vaccinale de cette cible serait seulement de 19%. "Visiblement, nous avons toujours un problème de méconnaissance et de notoriété du rappel chez les personnes comorbides et une adhésion à la dose de rappel plus limitée dans cette catégorie de population", reconnaît le ministère de la Santé. De plus, alors que les personnes qui ont bénéficié du vaccin Janssen ont aussi été incluses dans la campagne de rappel, peu d'entre elles ont pris rendez-vous. Sur un million de personnes éligibles, seules 200.000 personnes ont été vaccinées.

Pour le gouvernement, la cadence n'est pas assez rapide. Vendredi, jour de cette hausse de prises de rendez-vous, le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, a annoncé qu'Emmanuel Macron allait s'exprimer dès mardi sur la situation sanitaire. Se posera notamment la question, lors de cette allocution, du conditionnement du pass sanitaire à une troisième dose de vaccin, devenu le cheval de bataille du gouvernement. En déplacement vendredi à Montpellier, le Premier ministre Jean Castex a dit à l'AFP que l'exécutif réfléchissait à cette piste "sans doute plus que la piste de la vaccination obligatoire pour les plus de 65 ans". "Personne ne doit manquer au rappel" car "la vaccination est une carte maîtresse", a de son côté insisté Gabriel Attal en visitant un centre de vaccination dans une pharmacie de Paris.