Près de 2,2 millions de personnes concernées : l'Assurance maladie recherche les non-vaccinés vulnérables

Après la phase d’incitation à force de slogans et de campagnes de pub, voilà celle du démarchage téléphonique. Actuellement, les autorités de santé s’emploient à contacter chaque personne considérée comme vulnérable face à la maladie et qui n’a pas encore bénéficié du vaccin.

En réalité, cette campagne a déjà débuté et elle vise plus de 2 millions de personnes, indique l’Assurance maladie à LCI. Ainsi, l’organisme a commencé à appeler la semaine dernière les Français âgés entre 55 et 74 ans et non vaccinés, "en priorisant ceux qui n’ont pas de médecin traitant". À ce jour, 12% des 65-74 ans n’ont reçu aucune dose de vaccin, tout comme 20% des 50-64 ans, selon les données consolidées par Covid Tracker.