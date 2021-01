Variant anglais : des milliers de cas possibles d'ici avril en France, selon le Pr Delfraissy

Non pas en raison du lent démarrage de la campagne de vaccination, mais vis-à-vis du variant anglais, qui serait selon de récentes études 56% plus contagieux que le Sars-CoV2. Tout en assurant que le pays ne se trouve pas "dans l'extrême urgence", il appelle à continuer consciencieusement à respecter des gestes barrières.

"Le variant anglais est apparu en Angleterre vers la mi-septembre et est devenu responsable de 50% des contaminations vers la mi-décembre, donc au bout de 3 mois environ", explique le professeur. En France, le virus est apparu pour la première fois le 13 décembre, et représente désormais 1% des contaminations, selon les résultats préliminaires d'une enquête menée sur deux jours la semaine passée dévoilée ce mardi par Olivier Véran.

Le président du Conseil scientifique suggère d'ailleurs une restriction des voyages en provenance et vers l'Angleterre, l'Écosse ou l'Irlande, qui fait actuellement face à un "tsunami" de contaminations . 31% des cas enregistrés dans le pays depuis le début de l'épidémie l'ont été la semaine dernière, en faisant le pays qui connaît le plus fort taux de propagation du virus en Europe.

Selon le Pr Delfraissy, des mesures plus strictes à prendre seront aussi "probablement" à prendre. "Mais ce sont là des décisions politiques", estime-t-il, se refusant à donner son avis sur un éventuel reconfinement. "Laissons-nous quelques jours pour finir de regarder les conséquences du 31 décembre, ce que deviennent les premiers chiffres de ce mutant anglais, et poursuivons intensivement la vaccination", suggère-t-il plutôt. "Dans l'équilibre et la course de vitesse, on va pouvoir se rattraper."