Covid-19 : faut-il encore prendre en compte les chiffres des nouveaux cas ?

"En Israël et en Grande-Bretagne la déconnexion entre nombre de cas et hospitalisations/décès se confirme", s'est ainsi félicité Gilbert Deray, chef du service néphrologie de l'hôpital parisien de La Pitié-Salpêtrière. "Le vaccin si appliqué 'massivement' va permettre le maintien d'une vie normale malgré les reprises épidémiques", a-t-il relevé sur Twitter, ce 1er juillet. Désormais, il apparaît donc que dans une population majoritairement vaccinée, il soit devenu plus intéressant de veiller aux chiffres des hospitalisations qu'à celui des seules contaminations.

C'est pourquoi de nombreux pays envisagent de changer leur stratégie. À l'instar du Royaume-Uni, justement. Avec près de la moitié de la population immunisée, le Premier ministre s'est réjoui que cette protection ait permis de "rompre le lien" entre contamination et décès. Certains élus conservateurs demandent donc la fin des chiffres quotidiens des nouveaux cas, jugés "effrayants" et "irrationnels". Si l'exécutif écarte pour le moment cette solution, ce souhait est devenu réalité Outre-Atlantique. Depuis plusieurs semaines, dans l'Alabama et en Floride, les rapports sur les chiffres des contaminations sont devenus hebdomadaires et non plus quotidiens, afin de permettre au pays de "passer à la phase suivante de sa réponse au covid-19", pour reprendre les termes des autorités sanitaires auprès de CNBC.