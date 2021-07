"Nous ne partons pas tant qu'il reste des doses" : à Paris, des pompiers en mission pour convaincre les non-vaccinés

Les sapeur-pompiers de Paris à pied d'œuvre pour ne pas perdre une goutte de vaccins anti-Covid. Certains soirs, en juillet, les hommes en uniforme noir et rouge n’hésitent pas à se mélanger à la foule pour alpaguer de potentiels patients. Ils se postent alors devant les différentes sorties de métro, de bus et de tramway de la place de Versailles (15e arrondissement de Paris), sur les coups de 19 heures. "Vous êtes vacciné ?", lancent-ils à tour de bras aux passants dans la rue.

Certains riverains répondent par l’affirmative et poursuivent leur chemin, d’autres hésitent. "Non", bredouille un jeune homme pressé, lunettes de soleil sur le nez. "Il nous reste une cinquantaine de doses que nous ne voulons pas jeter, on peut vous vacciner tout de suite, sans rendez-vous, si vous le souhaitez !", insiste alors le pompier.

Ce court et rapide argumentaire, accompagné d’un grand sourire, peut aider pour écouler les doses excédantes, nous confie le jeune soldat du feu. "Certains avaient un rendez-vous plus tard, ou plus loin, voire pas de rendez-vous du tout, mais comme on leur propose, ils en profitent pour se faire vacciner maintenant", explique-t-il.

"Je comptais me faire vacciner bientôt pour être tranquille à la rentrée", relate le vingtenaire, pris de court aux abords de la bouche de métro parisienne. "Mais je n’avais pas encore eu le temps de prendre rendez-vous, donc ça tombe bien." Plus loin, deux amies finissent également par céder. "On habite en banlieue, on venait se balader à Paris, donc c’est l’occasion de se faire vacciner. De toute façon, on sera bien obligé de le faire un jour ou l’autre pendant l’été pour avoir le pass sanitaire." Ces futurs primo-vaccinés s’éclipsent instantanément à l’intérieur du complexe, reconverti en centre de vaccination depuis le 5 mai dernier.