Covid-19 : ce que l'on sait du nouveau variant détecté à New York Un nouveau variant du coronavirus a été détecté à New-York alors que la ville allège progressivement ses restrictions sanitaires. − ANGELA WEISS / AFP

DÉCRYPTAGE - Des chercheurs new-yorkais ont fait état de l'émergence d'un nouveau variant du coronavirus, baptisé B.1.526. Une mutation qui serait plus contagieuse et résistante que la souche initiale.

Une nouvelle source d'inquiétude. En fin de semaine dernière, deux études ont détaillé les caractéristiques d'un nouveau variant du coronavirus, détecté à New York. Après les mutations sud-africaine, brésilienne et britannique, voici donc la new-yorkaise. Des scientifiques de l'Université de Colombia indiquent que cette nouvelle souche B.1.526 porte un "ensemble unique de mutations de pointe" qui "pourraient menacer l'efficacité des thérapies et des vaccins actuels par anticorps". Les chercheurs, qui ont travaillé à partir d'un échantillon de 1142 personnes positives au coronavirus, affirment que les personnes atteintes étaient en moyenne plus âgées et plus fréquemment hospitalisées que celles infectées par le virus originel.

Une expansion rapide

Au fil des jours, les auteurs de l'étude ont également noté une augmentation constante du nombre de personnes atteintes par cette souche, représentant désormais environ un quart des nouvelles contaminations de la région de New York. Ainsi, 27% des séquences virales identifiées à New York en février 2021 correspondrait au variant B.1.526, le tout avec une hausse de 12,7% en deux semaines. "Nous constatons que le taux de détection de cette nouvelle variante augmente au cours des dernières semaines. L'inquiétude est qu'elle pourrait commencer à dépasser d'autres souches, tout comme les variantes britanniques et sud-africaines", avance auprès de CNN le Dr David Ho, directeur du centre de recherche sur le sida Aaron Diamond de l'Université de Columbia. Au New York Times, il précise que des cas ont été "détectés à Westchester, dans le Bronx et le Queens, le sud de Manhattan et à Brooklyn". "Donc il semble être largement répandu, ce n'est pas qu'un cluster", souligne-t-il.

Une plus grande résistance immunitaire ?

Parallèlement, une équipe de Caltech affirme que ce nouveau variant regroupe en fait plusieurs mutations, au moins deux. "Lorsque plusieurs mutations surviennent sur l’ARN du virus, on parle alors de variant", explique au Parisien Antoine Flahault, directeur de l’Institut de santé globale et professeur à la faculté de Médecine à Genève. En l'occurrence, la première, E484K, a été observée notamment en Afrique du Sud et au Brésil. La deuxième, S477N, est capable de modifier la façon dont le virus s’attache aux cellules humaines. En plus d'être plus contagieux, le variant B.1.526 pourrait présenter une plus grande résistance aux anticorps développés face au virus. "Comme le variant sud-africain, celui-ci a l'air de contourner des anticorps que nous produisons pour nous protéger du virus", explique l'épidémiologiste Philippe Amouyel, interrogé par BFMTV.

Pas de nouvelles mesures

Pour autant, les médecins locaux et les autorités sanitaires américaines temporisent, la situation sanitaire de New York demeurant relativement stable. Principal conseiller santé de la ville de New York, le Dr Jay Varma considère que l'apparition de ce nouveau variant ne change pas les mesures à adopter pour lutter contre la pandémie dans le pays.

"Nous devons simplement considérer cela comme une découverte intéressante ", affirme-t-il. "Suivez les conseils sur les masques, en particulier les conseils sur le port potentiel de deux masques si vous n'avez pas de masque bien ajusté. Gardez vos distances, lavez-vous les mains, faites-vous tester et, à votre tour, faites-vous vacciner", liste-t-il, rappelant qu'une étude plus approfondie était nécessaire pour y voir plus clair.