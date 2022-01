Covid-19 : "On a des raisons d'être optimistes", estime Gabriel Attal

"On voit que la vague Delta a vraiment régressé, que la circulation tend à ralentir, et que dans les régions où la vague Omicron a démarré en premier, notamment en Ile-de-France, il y a ce qui semble être le début d'une décrue", a-t-il noté sur CNews. Le variant Delta représente actuellement environ 20.000 cas par jour et ne représente plus que 7,3% des cas. Omicron, lui, continue sa progression et est responsable de près de 93% des nouvelles contaminations. En Île-de-France et en Corse, les données montrent que le pic semble être passé. D'autres régions n'ont pas encore franchi ce palier, mais ont l'air prêtes à y parvenir. C'est particulièrement le cas du Grand Est et de la Normandie.

Selon Guillaume Rozier, le fondateur de l'outil de suivi de l'épidémie CovidTracker, "il semblerait qu’on entame un plateau plutôt qu’une descente rapide", alors que 102.144 cas positifs ont été déclarés lundi, soit une hausse de 9% par rapport à lundi dernier, et que la moyenne quotidienne est de 295.631 cas (+10% sur une semaine).