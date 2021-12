Variant Omicron : contaminations, hospitalisations, décès... ce que nous apprennent le Royaume-Uni et l'Afrique du Sud

Après l'Afrique du Sud et le Royaume-Uni, place à la France. Depuis plusieurs jours, le nombre de cas provoqués par le variant Delta semble enfin reculer dans le pays, mais le nombre de contaminations total reste en hausse. En cause, le variant Omicron, qui se propage "à très vive allure", selon les termes du porte-parole du gouvernement Gabriel Attal. La barre des 100.000 contaminations par jour pourrait être atteinte rapidement, alors que cette mutation devrait être majoritaire en France "entre Noël et le Nouvel an".