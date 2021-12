Variant Omicron : la vaccination seule "ne suffira pas", alerte l'agence européenne des maladies

Avec en moyenne 500.000 injections par jour, la campagne de rappel contre le Covid-19 bat son plein. Enthousiaste, le gouvernement a récemment revu ses chiffres de vaccination à la hausse et ne cesse d'inciter les Français à bénéficier des différents sérums autorisés. Dans un communiqué publié ce mercredi, l'Agence européenne des maladies rappelle cependant que la vaccination ne peut actuellement pas, ou plus, constituer une solution miracle contre l'épidémie : "Dans la situation actuelle, la vaccination seule ne nous permettra pas d'empêcher l'impact du variant Omicron, car il n'y a pas le temps pour combler les déficits de vaccination toujours existants", dit la directrice du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC), Andrea Ammon, dans une allocution vidéo.

Pour l'ECDC, utiliser les masques, télétravailler, éviter la promiscuité dans les lieux et les transports publics, rester chez soi quand on est malade, ventiler et maintenir un haut niveau d'hygiène "restent une priorité".

Selon elle, il est "très probable" que le nouveau variant provoque des hospitalisations et des décès en plus de ceux déjà prévus par les précédentes prévisions centrées sur le variant Delta, jusqu'ici dominant. Pour que le fardeau sur le système de santé reste "gérable", l'ECDC a de nouveau appelé à une "réintroduction rapide et à un renforcement" des mesures dites "non pharmaceutiques" contre le Covid, terme recouvrant les restrictions en général.

"Il est urgent qu'une action forte soit mise en place pour réduire la transmission, alléger le lourd fardeau sur les systèmes de santé et protéger les plus vulnérables au cours des prochains mois", ajoute l'agence, qui recouvre les 27 pays de l'UE, la Norvège et l'Islande.