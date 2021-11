Covid-19 : huit cas "possibles" du variant Omicron détectés en France

La détection en France du variant Omicron est "très probablement une question d'heures", avait affirmé plus tôt dans la journée le ministre de la Santé, Olivier Véran. "On est encore au stade du criblage. On a plusieurs cas possibles. Une dizaine. À ce stade, on est sur des cas possibles", avait précisé plus tard dans la journée le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal.