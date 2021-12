Covid-19 : le Conseil scientifique craint "plusieurs centaines de milliers de cas au mois de janvier"

Dans tous les cas, le Conseil scientifique prévoit qu'en janvier, "on fonctionne en mode dégradé", du fait des nombreuses contaminations, notamment à l'école.

Selon de premières études préliminaires venues d'Afrique du Sud, d'Écosse et d'Angleterre, le variant Omicron semble entraîner moins d'hospitalisations que Delta. Mais semblant beaucoup plus contagieux, il pourrait provoquer mathématiquement une hausse du nombre de patients hospitalisés, notamment parmi les non vaccinés et les personnes fragiles.