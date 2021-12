Variant Omicron : les vaccinés sont-ils plus susceptibles d'être contaminés que les non-vaccinés ?

Cette affirmation s'appuie sur les données publiques danoises. Mises en ligne le 13 décembre par le Statens Serum Institut, on y trouve en sixième page le tableau représentant le "statut vaccinal des personnes infectées par Omicron par rapport aux autres variants". Or, les résultats sont on ne peut plus clairs. On y lit que sur les 3540 personnes infectées malgré le rappel, 306 l'ont été avec Omicron, soit 8,6%. Un chiffre plus élevé que celui des 43.504 doublement vaccinés, chez qui on a identifié Omicron dans 6% des cas (2577 cas). Plus étonnant encore - selon les internautes - sur les 38.808 non vaccinés, Omicron n'était présent que chez 1,2% d'entre eux (473 personnes).