Malgré la vaccination, la circulation du virus chez les plus de 75 ans reste élevée BERTRAND GUAY / AFP

VULNÉRABLITÉ - Ils sont largement vaccinés, et pourtant. Selon le dernier bulletin de Santé Publique France, les plus de 75 ans connaissent encore un taux d'incidence élevé, en raison d'une circulation du Covid-19 encore intense dans l’ensemble de la population.

Avec 11,9 millions de personnes vaccinées contre le Covid-19 jeudi 15 avril, la France franchira ce vendredi le cap des 12 millions de premières injections réalisées. La quasi-totalité (98%) des résidents en Ehpad est désormais vaccinée, tout comme 65,8% des plus de 75 ans vivant encore à leur domicile. Si la vaccination de cette tranche d'âge devait permettre d'y réduire largement le nombre de contaminations et d'hospitalisations, cet effet se fait encore désirer. Si Santé Publique France, dans point de situation du 15 avril, se satisfait que, "depuis la semaine 10 (du 8 au 14 mars), les 75 ans et plus connaissent le taux d’incidence le plus bas", elle note qu'il reste "néanmoins à un niveau élevé malgré l’augmentation progressive de la couverture vaccinale dans cette classe d’âge".

Le variant britannique suspecté chez près de 80% des plus de 70 ans

Ainsi, alors que la semaine dernière, 2,5 millions de personnes ont été testées positives au Covid-19 en France, seule une légère diminution (-0,3 point) du nombre de nouveaux cas était observée chez les 75 ans et plus. Le variant britannique était suspecté chez 79% des plus de 70 ans, et le variant sud-africain chez 3,6% d'entre eux, rendant la virulence de ces contaminations encore plus préoccupante. Sur 12.505 passages aux urgences pour suspicion de Covid-19 rapportés du 5 au 11 avril 2021 les 75 ans et plus représentaient 20% des patients enregistrés, en très légère baisse comparé à la semaine précédente après quatre semaines de hausse consécutives. La semaine précédente, du 29 mars au 4 avril, les passages des plus de 75 ans aux urgences pour suspicion de Covid avaient augmenté de 4% et de 21% la semaine du 22 au 28 mars.

Pour les autorités de santé, cette absence de baisse flagrante des courbes, malgré la vaccination, "reflète une circulation intense du virus dans l’ensemble de la population". Jeudi, Santé Publique France rapportait encore plus de 38.000 nouveaux cas de Covid-19 sur le territoire et un taux de positivité en augmentation, à 9,6%. Avec l'ouverture de la vaccination à toutes les personnes de plus de 55 ans depuis lundi et à l'ensemble des Français majeurs à partir de la mi-juin, la situation devrait néanmoins venir à s'améliorer progressivement.

C.A.