Covid-19 : vaut-il mieux porter un masque FFP2 pour se protéger du variant Omicron ?

PROTECTION - Face à la propagation du variant Omicron, des voix s'élèvent pour que le masque FFP2 soit davantage utilisé en France, comme c'est le cas dans d'autres pays européens. Le masque chirurgical reste cependant priorisé par le gouvernement.

Le manque de masques FFP2 avait fait débat au début de la crise sanitaire, la question revient-elle deux ans plus tard ? Face à l'émergence et la propagation très rapide du variant Omicron, des voix s'élèvent pour une généralisation du masque FFP2, plus protecteur, comme ont choisi de le faire certains pays voisins de la France.

En effet, en Autriche et en Allemagne, ce masque en forme de bec de canard est obligatoire dans les transports en commun depuis janvier 2021. En Italie, les autorités ont annoncé qu'en plus du port du masque obligatoire en extérieur, un masque FFP2 devrait être porté dans les transports en commun, mais aussi dans les musées, les cinémas et les théâtres. Il sera également imposé à partir du 10 janvier pour les enseignants à l'école maternelle.

Un moyen de lutter contre la propagation du variant

Cette décision du gouvernement italien a été présentée comme un moyen d'éviter que des secteurs économiques soient trop fortement impactés par de nouvelles mesures tout en luttant contre la propagation du variant Omicron, réputé plus contagieux. Le masque FFP2 a l'avantage de filtrer une écrasante majorité des particules que l’on inhale. Il prévient donc la transmission du SARS-CoV-2, tandis que le masque chirurgical retient surtout les particules émises par celui qui le porte. En résumé, quand le masque FFP2 protège des autres, le masque chirurgical protège les autres.

Si bien que certains demandent en France que son utilisation soit généralisée. Plusieurs syndicats de professeurs, comme la CGT Educ'action ou le SNUipp-FSU ont par exemple demandé que l'Éducation Nationale fournisse des masques, et notamment des FFP2 pour les enseignants qui le souhaitent, critiquant au passage un protocole sanitaire qui ne garantirait pas la sécurité des professionnels et des élèves. De même, Eric Ciotti, député Les Républicains des Alpes-Maritime a demandé vendredi matin sur TF1 sa généralisation, arguant que "le vaccin n'est pas la seule réponse".

Une recommandation pour les plus fragiles

"Les FFP2, ils sont aujourd'hui pour celles et ceux qui soignent, pour celles et ceux qui sont dans les hôpitaux", a cependant répondu le porte-parole de LREM, Stanislas Guérini. Une position confirmée dans le protocole sanitaire en entreprise, publié par le ministère du Travail jeudi. Celui-ci y souligne que "les masques FFP2 sont prioritairement réservés aux professionnels médicaux, y compris les personnels en charge du dépistage". Le texte rappelle ainsi que le port d'un tel masque pourrait "procurer un sentiment indu de sécurité et même devenir contreproductive en conduisant à l’abandon des gestes élémentaires de prévention". Le Conseil scientifique a également recommandé le port de ce masque dans son avis du 8 décembre "dans certaines circonstances", à savoir, pour les personnes fragiles et non-vaccinées. L'instance a cependant précisé que le port correct du masque chirurgical restait l'une des "mesures les plus utiles pour une personne souhaitant se protéger et protéger les autres si elle était contagieuse".

AL

