Covid-19 : vers la fin de la troisième vague ?

Sur 28 lits, douze sont désormais fermés. Et les équipes sont soulagées. "On est vraiment sur une décrue assez brutale maintenant qui fait que l'hôpital va pouvoir enfin souffler", confirme une autre soignante.

C'est l'un des effets visibles du recul de l'épidémie : l'unité Covid installée depuis six mois dans l'hôpital d'Argenteuil (Val--d'Oise) est à moitié vide depuis le week-end dernier. En plein cœur de la crise, "elle était totalement occupée, avec un turn-over important", souligne le docteur Catherine Le Gall, cheffe du service des urgences.

Loin des pics atteints ces derniers mois, ce mardi soir 4015 patients Covid sont hospitalisés en soins critiques (qui rassemblent réanimation, soins intensifs et surveillance continue), soit 33% de moins en trois semaines. Et peu à peu, le vert réapparaît sur la carte de France avec six départements qui sont passés sous la barre des 50 cas pour 100.000 habitants. De son côté le taux d'incidence est passé d'un pic à 410 mi-avril à 140 aujourd'hui, alors peut-on dire que l'on est au bout de cette troisième vague ?

Pour Jean-Stéphane Dhersin, spécialiste en modélisation des épidémies, il ne faut pas crier victoire trop vite. "On est en train de mesurer les effets qui ont eu lieu au moment du confinement, avant la fermeture des écoles, mais on est quand même à un niveau encore relativement élevé par rapport au niveau qu'avaient les Britanniques au moment où ils ont rouvert ; ils étaient à un taux d'incidence cinq fois moindre", explique-t-il, précisant qu'un nouveau mutant pourrait arriver et être indifférent à l'immunité acquise par la population.