Covid-19 : un collectif de médecins évoque "un nouveau confinement mi-janvier"

"La pandémie a changé de nature également [...] deux nouveaux mutants sont apparus (Royaume-Uni et Afrique du Sud), beaucoup plus contagieux apparemment sans conséquences sur la virulence", écrivent les médecins parmi lesquels figurent l'infectiologue Gilles Pialoux.

Selon les dernières données de Santé Publique France, le nombre moyens de personnes rapportées positives chaque jour tourne autour des 15.000-20.000 cas. C'est bien plus que l'objectif des 5000 contaminations quotidiennes que s'était fixé en décembre le gouvernement pour s'autoriser un allègement des restrictions. En outre, le taux de reproduction du virus s'élève actuellement à 1,08, signe que l'épidémie est bel est bien repartie.

Et avec l'émergence des variants britannique et sud-africain, plus contagieux selon une étude, la possible réouverture d'espaces accueillant du public semble désormais bien lointaine. Des souches qui interrogent également sur l'efficacité des "stratégies pour les identifier et limiter leur diffusion, et surtout des potentielles conséquences sur l'efficacité des vaccins" selon les auteurs de la tribune. Le groupe pharmaceutique Pfizer a néanmoins indiqué la semaine dernière que son vaccin permettait de "neutraliser" une mutation des deux variants.

Le collectif de médecin et l'association soulignent en effet "l'urgence et la nécessité sanitaire, sociale et politique" de la vaccination en France et ce, alors que les premières doses du vaccin Moderna doivent être livrées ce lundi en France avant d'être distribuées dans les régions où la circulation du virus reprend activement. Une nouvelle arme qui permet un nouveau coup d'accélérateur à ce campagne critiquée jusqu'ici pour sa lenteur en comparaison avec d'autres pays européens.