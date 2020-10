Covid-19 : vers une pénurie des gants médicaux jetables dans le monde ?

Qu'ils soient en latex, vinyle ou nitrile, la demande en gants jetables flambe. Jusqu'à être multipliée par 4 depuis le début de la pandémie, indique le ministère de l'Economie. Les citoyens et commerçants français, inquiets, deviennent de nouveaux consommateurs, en plus des habituels clients que sont les établissements médicaux et autres Ehpad. Ces derniers ont vu leurs besoins en gants multipliés par plus de trois ces derniers mois. "On a des centres médico-sociaux qui nous appellent tous les jours pour avoir des gants", témoigne Sébastien Lenoble, l'un des dirigeants de Shield Scientific, fabricant européen de gants pour l'industrie pharmaceutique. "Ce ne sont pas nos clients habituels, ils viennent vers nous car ils sont désespérés de ne pas trouver de gants. Mais, nous ne pouvons pas forcément répondre à leur demande qui est inadaptée à notre offre."