Covid-19 : vers une quatrième dose de vaccin ? "Possible", répond Jean-François Delfraissy

Depuis le 27 novembre, tous les Français âgés de plus de 18 ans ont accès à la dose de rappel, et non plus uniquement les plus de 65 ans et les personnes à risques, pour qui la campagne de rappel avait été ouverte au 1er décembre. Une décision saluée par le scientifique, sur LCI, le 17 novembre dernier. "Il faut continuer à vacciner", insistait-il, devant David Pujadas. "Quand on reçoit un rappel, il est efficace 48 heures plus tard. Le boost de l'immunité est immédiat."

Mais sera-t-il alors suffisant ? "Je ne sais pas, convient ce mercredi Jean-François Delfraissy. Dans une crise de ce type, il faut qu'on dise tout ce qu'on sait, et qu'on le mette sur la table, pour qu'on partage ce qu'on sait ou ne sait pas."