VIDÉO - Manon, 21 ans, non-éligible mais déjà vaccinée

"J'ai une voisine qui est infirmière et qui m'a dit 'Nous, quand il reste des doses, on a le droit d'appeler des membres de notre famille'. Ce jour-là il y a eu plein d'annulation dans un hôpital à Paris où elle travaillait, et ils galéraient à trouver des gens. Elle m'a appelé en me disant : 'Soit tu viens, soit on jette les doses'", se justifie la jeune fille.

La mauvaise presse qui entoure le vaccin AstraZeneca, récemment renommé Vaxzevria, explique donc en grande partie pourquoi Manon a pu recevoir ses injections en avance. Les cas de décès suspects dû à des thromboses et la suspension pendant un temps du vaccin n'ont pas aidé à rassurer la population. Si l'Agence du médicament a reconnu l'existence d'un risque de thrombose atypique associé au vaccin, celui serait néanmoins "rare".

À la suite de sa vaccination, Manon a quant à elle ressenti quelques effets secondaires qui se sont ensuite estompés. Après la première dose, la jeune femme a passé "quatre jours au lit, impossible de manger", mais l'assure : tout est désormais rentré dans l'ordre.