Votre foyer peut facilement devenir celui du coronavirus, confirme une étude

La sphère privée, un nid de contamination ? S'il reste difficile, un an après l'apparition du Covid-19, d’identifier avec précision les lieux de transmission du virus, une méta-analyse parue dans Jama Network vient conforter cette hypothèse à un moment où tout chacun aurait sans doute préféré qu'on la mette à mal. À quelques jours de Noël, les centres de santé américains viennent en effet de dévoiler leurs conclusions issues des résultats de 54 études menées dans plus de 20 pays. Verdict ? La propagation du virus est courante et rapide dans les foyers où les gestes barrières ne sont plus forcément de mise.

Assez logiquement, il apparait que les conjoints courent un risque plus élevé de transmission (37,8%) que les autres membres de la famille du fait, selon toute vraisemblance, de dormir notamment dans la même pièce, mais aussi tout simplement des contacts prolongés selon les conclusions publiées dans la revue JAMA Network Open. "Les schémas de propagation de Covid-19 suggèrent que les groupes de personnes qui vivent près les uns des autres courent le plus grand risque de l'obtenir les uns des autres. Si les enfants font partie de ce ménage, ils peuvent présenter des symptômes minimes mais rester contagieux. Pensez à demander à tout le monde de porter un masque à l'intérieur", recommande la pédiatre Dr. Jenny Radesky, porte-parole de l'American Academy of Pediatrics.

Le risque apparait en outre plus élevé lorsque la personne initialement infectée au sein du foyer présentait des symptômes de Covid-19 (toux, rhume, courbatures, frissons, fièvre...) que si elle ne présentait peu ou pas de signes de la maladie. De plus, ces travaux viennent confirmer que le risque de transmission est plus important entre adultes (28,3%) que d'adultes à enfants ou entre enfants (16,8%). "Il s'agit d'une autre étude qui nous rappelle à quel point le virus qui cause le Covid-19 est contagieux et à quel point il est difficile de ne pas infecter les autres si l'on vit dans des logements surpeuplés et multigénérationnels", analyse la consultante médicale pour CNN, Leana Wen, médecin urgentiste et professeure invitée à la George Washington University Milken Institute School of Public Health.