"Vous n'êtes pas les bienvenus" : des renforts soignants insultés et menacés en Martinique

À peine arrivés à l'aéroport Aimé Césaire, en début de soirée, les soignants ont été "hués, insultés et menacés" par des manifestants, rapporte Martinique la 1ère. "Vous n'êtes pas les bienvenus", "assassins", "vous êtes des variants vaccinés", hurle une femme dans la vidéo enregistrée par la chaîne locale, qui évoque une vingtaine de militants anti-vaccin, dont certains sont connus en Martinique.

Face à la violence de ces invectives, les soignants restent cependant calmes, continuant de sortir de l'aéroport de la capitale. Et pour cause, ce n'est pas la première fois que le personnel hospitalier est la cible de tels propos. La semaine dernière, un collectif de médecins et scientifiques, connu pour sa lutte contre la désinformation, a dénoncé les insultes et menaces subies depuis des mois.