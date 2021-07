Nice : Christian Estrosi impose un "pass sanitaire" pour les enfants dans les centres de loisirs

C’est une première en France : jusqu’alors, seuls les adolescents de 12 ans et plus devaient se soumettre à l’obligation du pass sanitaire pour accéder à des lieux de culture et aux transports, à compter du 30 septembre. Mais à Nice, le maire Christian Estrosi a décidé de relever le seuil de l’âge pour les centres de loisirs et d’accueil de la ville : tous les enfants accueillis dans ces centres devront présenter un certificat de vaccination ou un test négatif.

Un mail a été transmis aux parents dès ce vendredi soir, selon Nice-Matin. "Tous les enfants fréquentant un accueil de loisirs devront, au même titre que pour les colonies, présenter au directeur du centre un certificat de vaccination de plus de 7 jours ou un test (PCR ou antigénique) négatif de moins de 48h ou un certificat de rétablissement de la Covid-19 de plus de 11 jours et de moins de 6 mois, détaille ce message de la direction de l’enfance de la ville. À défaut, les enfants ne pourront pas être admis dans nos structures."

Des mesures destinées à ce "que les enfants soient sécurisés et les parents rassurés au maximum", à la suite d’"une remontée de cas de Covid dans les centres de loisirs et d’accueils" de la ville de Nice, a expliqué Christian Estrosi à Nice-Matin. Pour rappel, seuls les enfants de 12 ans et plus ont la possibilité de se faire vacciner jusqu’alors.