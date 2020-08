Covid : circulation "très préoccupante" au village naturiste du Cap d'Agde, selon l'ARS

Chez les vacanciers naturistes du Cap d'Agde, dans l'Hérault, l'heure est à l'inquiétude après que l'Agence régionale de santé (ARS) a alerté dimanche 23 août sur la circulation "très préoccupante" du virus dans la station balnéaire. Et pour cause, "près de 30 % de cas positifs" ont été enregistrés sur la seule journée de mercredi, avec 57 nouvelles contaminations sur les 244 tests validés.

"On était surtout sur de la sensibilisation, de l'information" en début de saison, a indiqué David Masella, directeur du village, au micro de LCI, pour qui le port obligatoire du masque ne se justifiait pas dès les premières arrivées de touristes. Ce lundi, l'ARS Occitanie appelle à un "strict respect des mesures de prévention et de tous les gestes barrières" au sein de la station balnéaire. Le préfet de l'Hérault, lui, demande "à toutes les personnes présentes sur le village naturiste de se faire tester rapidement" et de "respecter plus que jamais les gestes barrières".

Pour autant, Jacques Witkowski se refuse à dire que ces pratiques naturistes des vacanciers favorisent la transmission du virus : "Si c'était une pratique physique particulière qui était propice à la transmission du virus, nous n'aurions pas de cas ailleurs que dans le village naturiste, or nous avons des cas partout (...) Il suffit que quelqu'un soit contagieux, même asymptomatique, pour contaminer plusieurs dizaines de personnes."