Le Covid a chamboulé nos nuits : les conseils d'un expert pour retrouver un sommeil réparateur

La crise sanitaire a bouleversé dans la durée nos rythmes de vie, et avec eux, nos cycles de sommeil. Lors du premier confinement en particulier, le nombre de Français confrontés à des troubles du sommeil a bondi : près de trois personnes sur quatre ont rencontré des troubles du sommeil en mars 2020, révélait une enquête du centre du sommeil de l'hôpital Hôtel-Dieu, à Paris, soit 25% de plus qu’en 2017.

Plusieurs mois après, les rythmes ont du mal à se réguler. Début septembre, 63% des Français se plaignaient toujours de problèmes de sommeil, selon l’enquête CoviPrev de Santé Publique France, lancée au début de l’épidémie pour suivre le comportement et la santé mentale de la population. Pour tenter de dormir mieux et plus, il faut bien connaître ses besoins en sommeil et veiller à garder un rythme régulier, détaille le docteur Marc Rey, spécialiste du sommeil et président de l'Institut National du Sommeil et de la Vigilance (INSV).

Dans quelle mesure la crise sanitaire a-t-elle pu perturber nos rythmes de sommeil ?

Les premières conséquences de la crise sont liées au stress, puisque les Français ont eu à la fois peur d'être malade ou d’avoir des proches contaminés, mais aussi peur pour leur avenir, puisque certains ne pouvaient plus travailler. Quand vous êtes stressé, vous ressassez tous vos soucis une fois au lit et cela engendre des insomnies et du sommeil fragmenté.

Un second aspect est plutôt lié aux mesures prises, et en particulier le premier confinement, qui a mené les gens à se lever plus tard, donc se coucher beaucoup plus tard aussi. Conséquence : le rythme se décale et de plus en plus de gens ont du mal à dormir le soir. D’autant plus qu’ils regardaient beaucoup les écrans, qui retardent l'endormissement. En effet, les écrans sont enrichis en lumière bleue, que le corps confond avec le bleu du ciel, qui lui bloque la sécrétion de sérotonine, une molécule produite la nuit et propice au sommeil.

Il y a aussi la perte d’activité physique qui a été délétère, car on a besoin de se dépenser en journée pour bien dormir la nuit. Les enfants ont particulièrement été sujets aux troubles du sommeil pendant le premier confinement, empêchés parfois de sortir de chez eux pendant un mois entier et passant une grande partie de la journée devant les écrans lors des cours à distance. Les femmes ont également été particulièrement touchées puisqu'elles se sont souvent retrouvées à prendre en charge avec les enfants à la maison, tout en télétravaillant pour certaines, sans avoir de lieu de travail dédié pour pouvoir se concentrer. Si bien qu’elles sont souvent sorties du confinement fatiguées.

Comment savoir de combien d’heures de sommeil nous avons besoin ?

La moyenne par nuit est comprise entre 7 et 8 heures, mais ce n’est pas une norme. Certains ont besoin de plus, d’autres non. C’est une typologie individuelle qui dépend notamment de l'âge. Jusqu'au collège, les enfants ont besoin par exemple de 9 à 10 heures de sommeil par nuit, ce qu’ils ne font pas en général. C'est un gros problème : le sommeil sert à consolider ce qu'on apprend, donc en période scolaire, être en privation de sommeil ouvre la porte à l'échec scolaire. Et la crise sanitaire est venu empirer la situation.