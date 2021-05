Cinq cas de myocardite après le vaccin Pfizer en France

Les autorités de santé ont fait cette découverte en se penchant justement sur les cas de myocardites et de myopéricardites répertoriés par les centres régionaux de pharmacovigilance depuis le début de la vaccination en France, le 27 décembre dernier, après avoir été prévenues de cas similaires "chez des hommes jeunes en Israël après une deuxième dose du vaccin Comirnaty", la dénomination du vaccin de Pfizer/BioNTech.

L’ANSM assure que ces effets indésirables "feront l’objet d’un suivi spécifique et seront partagés au niveau européen" avec l’Agence européenne des médicaments (EMA) mais qu’ils ne "remettent pas en cause le rapport bénéfice/risque", jusqu’ici largement favorable, du vaccin à ARNm, jugé efficace à 92% pour empêcher une forme grave de la maladie. Depuis le début de la vaccination, l’agence a recensé 16.030 cas d’effets indésirables, pour beaucoup "attendus et non graves", sur plus de 13,6 millions d’injections effectuées au 22 avril. Parmi ces effets indésirables plus conséquents et faisant l’objet de surveillance, on dénombre des cas d’augmentation de la tension artérielle, des troubles du rythme cardiaque ou encore des syndromes d’activation des macrophages, une maladie rare.