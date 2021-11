Que sait-on du lien entre la maladie de Creutzfeldt-Jakob et la vaccination ?

Pour rappel, cette maladie à prion est rarissime. Celle-ci a connu une triste heure de gloire dans les années 90 à cause de sa forme bovine, liée à la vache folle. Caractérisée "par une dégénérescence rapide et fatale du système nerveux central", comme le décrit l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm), la maladie de Creutzfeldt-Jakob (MJC) a trois causes. La première est génétique, la deuxième infectieuse (liée à une contamination) et la dernière est d'origine sporadique. C'est-à-dire qu'elle survient de manière aléatoire, "sans mutation ni exposition à un prion exogène retrouvée". En somme, sans que son origine puisse être identifiée. La forme sporadique est la cause la plus fréquente, puisqu'elle représente 85% de l'ensemble des cas diagnostiqués chaque année, d'après l'Inserm.

Or, dernièrement, un habitant de l'Oise a affirmé que son épouse a développé cette maladie après avoir été vaccinée contre le Covid-19. Dans un témoignage largement diffusé sur les réseaux sociaux, puis repris dans certains médias, dont le blog complotiste France soir le 31 octobre, il assure que cette maladie est liée à la seconde dose du vaccin. Devenu depuis défenseur de cette théorie, l'homme prétend avoir recensé "huit témoignages" de cas de Creutzfeldt-Jakob apparus "15 jours après l'injection Pfizer".