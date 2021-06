Hydroxychloroquine : Jean-François Delfraisssy assure ne pas avoir été mis sous pression par le gouvernement

"À la fin je dis : 'j'ai une pression politique'", se souvient Jean-François Delfraissy avant de retourner la question à son interlocuteur. "Qui faisait la pression politique au mois de mars ? Il y avait une pression sociétale et politique très difficile : il y avait des politiques médecins, des politiques du Sud, du Nord, de droite, de gauche... qui disaient 'Comment se fait-il qu'on ne donne pas l'hydroxychloroquine à tout le monde ?'. C'est tout". Et d'assurer : "Je n'avais aucune pression du gouvernement."

Pour avoir accès à ces e-mails, envoyé entre janvier et juin 2020, les médias américains, parmi lesquels BuzzFeed News, le Washington Post ou encore CNN, ont saisi la justice en s'appuyant sur la loi d'accès à l'information (Freedom of Information Act), datant de 1996. Celle-ci permet à n'importe quel citoyen d'obtenir des documents administratifs au nom du droit à l'information.

Début mars, un comité d'experts de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) a déconseillé le recours à l'hydroxychloroquine comme traitement préventif au coronavirus. Ceux-ci se sont appuyés sur les résultats de six essais contrôlés et randomisés réunissant près de 6000 participants rapportant, ou non, être un cas contact d'une personne testée positive au Covid-19. "Des recherches ont permis de démontrer avec certitude que l'hydroxychloroquine n'a aucun effet significatif sur le risque de décès ou d'admission à l'hôpital, d'autres recherches montrent par ailleurs qu'elle n'a pas d'effet sur le nombre de cas Covid-19 rapportés positifs par les laboratoires et qu'elle augmente probablement le risque d'effets indésirables", est-il indiqué dans la note émise par le comité d'experts.