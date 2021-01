Jean-François Delfraissy a-t-il contredit Olivier Véran sur la stratégie vaccinale de la France ?

Les projections du ministre de la Santé avait fait réagir. Il assurait jeudi dernier au 20H de TF1 que l'intégralité de la population pouvait être vaccinée d'ici à la fin de l'été. Un calendrier qui avait étonné de nombreux Français tant il était optimiste.

Toutefois, et comme nous l'expliquions dans cet article, cette prédiction prenait en compte beaucoup de conditionnels. Le chiffre correspondait au nombre de commandes faites par la France aux six laboratoires avec lesquels l'UE est en négociations. Elle était donc soumise à la condition d'une autorisation de mise sur le marché pour la totalité d'entre eux mais aussi à celle que les laboratoires "respectent leurs engagements". Or, cette donnée est de moins en moins probable. Le laboratoire anglo-suédois AstraZeneca a d'ores et déjà annoncé vendredi une forte réduction de ses livraisons de vaccins au continent européen.

C'est notamment à cause de cette première mauvaise nouvelle que Jean-François Delfraissy s'est montré plus pessimiste que l'exécutif sur BFMTV. "[Il faudra] arriver jusqu'à la fin de l'été pour vacciner peut être 40% de la population française mais pas plus", a-t-il prédit. Pour cause, la "capacité vaccinale" du pays "est limitée". Limitée non pas à cause de la stratégie des autorités sanitaires mais à cause de "l'industrie pharmaceutique", a-t-il toutefois souligné.

Le chef de l'instance chargée d'éclairer le gouvernement sur les décisions à prendre de la crise sanitaire a en effet noté que ce sont les entreprises qui avaient "suggéré qu'elles étaient capables de fournir dans des capacités massives". Il apparaît qu'elles sont finalement "incapables de le faire", a-t-il regretté. À cette première condition, qu'avait déjà relevé le ministre de la Santé, le chef du Conseil scientifique en ajoute une autre, qui a son importance. Celle de l'acceptation par la population française.