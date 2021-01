"Le coronavirus n'implique pas seulement une hausse des décès" : quels sont les effets de la pandémie sur la démographie française ?

LCI : Peut-on parler, en France, de choc démographique lié à la crise du coronavirus ?

Laurent Toulemon : Le coronavirus est incontestablement à l'origine d'une nette hausse de la mortalité en France. Selon l'Insee, 667.000 personnes sont mortes en 2020 en France contre 613.243, l'année précédente (soit 53.757 de plus). Parmi ces morts supplémentaires, 6000 étaient "projetés" et sont liés au vieillissement de la population. Le delta de 47.000 décès supplémentaires, à l'origine de la baisse de l'espérance de vie, s'explique presque exclusivement par le coronavirus. Ce chiffre est inférieur au nombre de victimes du virus (70.000, ndlr) car le choc a été partiellement amorti par un effet moisson – certaines victimes seraient de toute façon mortes dans l’année – et du fait que de nombreux accidents ont sûrement été évités (avec le confinement notamment).

Est-il d'ores et déjà possible d'analyser les effet du coronavirus sur la natalité ?

Les données de l'Insee ne concernent pour l'instant que l'année 2020. Elles recouvrent donc les conceptions ayant eu lieu avant le nouveau coronavirus. C’est donc trop tôt pour en estimer les conséquences. Une évolution des naissances et de la natalité ne pourra être analysée qu'à la lumière du bilan démographique de 2021. En l'état actuel, la tendance à moyen terme est plutôt une stabilisation de la natalité. Le nombre de naissance devrait rester assez stable, ou légèrement à la baisse dans les années à venir. Toutefois, la crise rend très incertaine cette estimation tant il est difficile de caractériser son impact social et économique sur les naissances. Pour donner un exemple, les interactions sociales ont fortement baissé et avec elles les formations d'unions et les mariages. Il faut voir si ce phénomène sera compensé ou non lors de la sortie de crise. Ainsi, il pourrait de facto influencer la natalité.