Des lits de réanimation ont-ils été ouverts depuis le début de l'épidémie ?

Ce troisième confinement que subit une partie de la France est, pour certains, synonyme de l'aveu d'échec des autorités sanitaires. Depuis l'annonce de nouvelles restrictions ce jeudi 18 mars, internautes, élus et figures influentes martèlent que cette situation aurait pu être évitée. Pour eux, il aurait simplement fallu créer des lits de réanimation pour éviter la situation actuelle des hôpitaux français. Or, selon eux, "aucun lit" n'a été ouvert pour désengorger les établissements. Qu'en est-il réellement ? Nous avons passé cette accusation au crible.

De fait, face à l'épidémie, chaque région dispose désormais d'une "stratégie de montée en charge de ses capacités en réanimation", nous explique la branche du ministère de la Santé. Un "plan progressif" qui est mis en œuvre à l'échelle locale : il appartient à chaque établissement de disposer de sa propre stratégie afin d'identifier le plus rapidement possible les lits supplémentaires disponibles. Pour cela, "chaque agence régionale de santé (ARS) travaille avec les établissements publics et privés pour armer des lits de réanimation supplémentaires en fonction de l'activité" de l'établissement et de "l'évolution épidémique dans son territoire".

Au 31 décembre 2019, il y avait très exactement 5433 lits de réanimation en France, d'après un très récent rapport de la Drees . Un chiffre qui a explosé. Ce jeudi 18 mars, il y en avait 8075, selon les informations de la Direction générale de l'offre de soins (DGOS), à partir d'un relevé effectué auprès des Agences régionales de santé (ARS). Soit une augmentation de 48% des capacités du pays. Attention cependant, il s'agit là de lits "armés", comme nous le précise la DGOS. Et non pas de lits pérennes.

Mais alors pourquoi ne pas pérenniser ces places ? Cela éviterait les transferts, les déprogrammations et la saturation des hôpitaux. Simplement parce qu'ouvrir des lits de réanimation suppose du matériel, des médicaments et surtout du personnel. Ainsi, pour cinq patients, il faut deux infirmiers et un aide-soignant. Pour donner un ordre d'idée, lorsque le nombre de lits en réanimation avait doublé en avril dernier, cet effort avait mobilisé 2500 médecins et 7600 infirmiers supplémentaires selon le récent rapport de la Cour des Comptes publié le 18 mars.

Or, ce sont justement ces ressources humaines qui constituent le frein majeur à un déploiement pérenne. De nouveaux bras ne peuvent pas être créés du jour au lendemain. Pour un médecin réanimateur, il faut au moins onze ans d'études - cinq ans de médecine et six ans de spécialisation. Pour un infirmier, ça demande un an de spécialisation après ses trois années d'études. La formation des personnels est donc essentielle à la stratégie sanitaire et celle-ci prend du temps.

En attendant les nouvelles générations, face à l'urgence et pour faire face à l'afflux de patients, de nombreux professionnels ont été formés à la prise en charge du Covid-19. Des enseignements accélérés ont été proposés dans les hôpitaux. À titre d'exemple, l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) organise continuellement des formations rapides qui comprennent "deux jours de théorie et une journée de soins en situation simulée". "Il aborde différentes thématiques : les spécificités de l'environnement de réanimation, les notions clefs en anatomie, physiologie et physiopathologie cardiaques et pulmonaires", nous explique le principal établissement public de santé français. Aujourd'hui en poste dans leurs services, ces soignants formés sont mobilisables dès que la situation sanitaire l'exige.