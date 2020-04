Covid-19 : la revue médicale Prescrire défavorable au recours à la chloroquine

S'ensuit une autre série d'essais, dont une dans quatre hôpitaux d'Île-de-France qui a comparé l'évolution de 181 patients atteints par le Covid-19 avec atteinte pulmonaire justifiant une oxygénothérapie : 84 avaient commencé à recevoir de l'hydroxychloroquine (600 mg par jour) dans les 48 premières heures de leur hospitalisation, et 97 n'en avaient pas reçu durant cette période (groupe témoin). S'il n'y a pas eu de "différence statistiquement significative" sur l'amélioration de l'état de santé des patients, davantage d'effets secondaires cardiaques sont néanmoins apparus dans le groupe qui prenait de l'hydroxychloroquine, et 9,5 % d'entre eux ont dû interrompre ce traitement pour ce motif.

Toujours selon Prescrire, les profils d'effets indésirables de l'hydroxychloroquine et de l'azithromycine font prévoir que leur association augmente les risques de troubles graves du rythme cardiaque, une hypothèse confortée par "de plus en plus de données cliniques", écrit la revue. Notamment celle d'une équipe à New York ayant étudié les données électrocardiographiques d'une série de 84 patients hospitalisés pour un covid-19 et traités par l'association hydroxychloroquine + azithromycine. "Sous traitement, un allongement de l’intervalle QT de l'électrocardiogramme dépassant 500 millisecondes a été constaté chez 11 % des patients, un seuil à partir duquel le risque d'arythmie cardiaque et de torsades de pointes est particulièrement élevé".