Pas de confinement, mesures renforcées : "une décision sage et courageuse" selon Gérald Kierzek

Certes, d'autres zones sont sous tension, admet Gérald Kierzek, "mais de la même façon qu'on est sous tension habituellement dans les services de réanimation", tempère-t-il. "Il y a 3000 malades en réanimation sur 5500 lits et sur potentiellement 12.000 puisqu'on peut en ouvrir. Quelle est l'urgence ? Quelle est la situation catastrophique ? Dans les services d'urgence, on est entre -30 et -40% d'activité depuis le mois de mars."

Selon le médecin, un confinement n'aurait pas été justifié, d'autant que "depuis une semaine, il n'y a pas d'affolement", pas d'augmentation "exponentielle ni d'amorce exponentielle". Et ce, malgré les alertes d'une partie des médecins dans les hôpitaux. "Qu'ils montrent leurs chiffres", leur rétorque Gérald Kierzek. "Les réanimateurs ont un point de vue biaisé, ils ne voient que les malades les plus graves, ils sont en bout de chaîne. Et les services de réanimation sont structurellement en pénurie donc ils ont de forts taux de saturation. Leur point de vue est respectable, mais quand on regarde les choses sur les urgences, sur les autres services, sur l'hétérogénéité, sur le territoire, il n'y a pas de situation de débordement."

En ce sens, "le président de la République prend une décision sage, cohérente avec les risques sanitaires d'un confinement", salue Gérald Kierzek, car "il y a une vraie tension nerveuse dans le pays". "Cela ne veut pas dire qu'il ne faut et ne faudra rien faire, mais le président est courageux de résister à ces pressions, il prend en compte la globalité du problème, qui n'est pas que sanitaire. Je trouve cela plutôt intelligent, cela permet de temporiser" conclut-il.