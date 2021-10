Pass sanitaire : le Conseil scientifique préconise sa levée entre le 15 novembre et fin 2021

Lentement, mais sûrement. Alors que le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, a annoncé ce jeudi qu'il n'y aurait pas "d'adaptation du pass sanitaire" avant le "15 novembre", le Conseil scientifique vient de rendre public son avis, dans lequel il appelle à la prudence et préconise la sortie différée du pass sanitaire entre le 15 novembre et la fin d’année 2021.

S'ils estiment que le pass sanitaire a "clairement joué un rôle d'accélération" pour la vaccination des personnes de 20 à 49 ans, ils s'inquiètent néanmoins de la vaccination encore insuffisante des personnes les plus âgées et à risque. "Un nombre encore trop important de personnes à risque, en particulier les personnes âgées de plus de 75 ans, restent non vaccinées, plus que dans d’autres pays", déplore le Conseil scientifique, notant de plus une dynamique d'administration de la troisième dose "encore un peu limitée".

Le Conseil scientifique se veut également prudent quant à l'impact du refroidissement des températures lié à la saison. "La saison automnale et hivernale est propice à la circulation et à la transmission des coronavirus en Europe, possiblement favorisée par un relâchement des mesures barrières", indique-t-il. Depuis le mois de septembre, les scientifiques observent déjà un "relâchement net" des mesures barrières individuelles, tant concernant le port du masque que le lavage des mains. "Ces mesures de protection individuelles vont être particulièrement importantes durant la période d’hiver", insiste le Conseil scientifique.