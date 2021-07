Quatrième vague : ce que disent les chiffres

Cela déclaration intervient au lendemain de l'alerte donnée par le porte-parole du gouvernement. "Nous sommes entrés dans une quatrième vague du virus", avait affirmé Gabriel Attal, chiffres à l'appui. Comme l'indique le graphique ci-dessous, réalisé par CovidTracker , basé sur les derniers chiffres de Santé publique France (SpF), le nombre de cas quotidiens du Covid-19 est, en effet, en hausse constante depuis début juillet. Un premier pic de contaminations avait déjà été atteint vendredi 16 juillet avec 12.436 cas positifs enregistrés, soit plus du double du seuil d'alerte fixé à 5000 par le gouvernement.

Pour l'heure, la pression sur les hôpitaux reste modérée, même si les chiffres redécollent. Au total, 7041 personnes étaient hospitalisées en France pour cause de Covid-19 ce lundi 19 juillet, avec 1308 admissions sur les 7 derniers jours, dont 105 ces 24 dernières heures. La tendance est identique dans les services de soins critiques, toujours en deçà du seuil d'alerte fixé à 3000, avec 902 patients en état grave recensés, soit 229 admissions ces sept derniers jours.

Les zones touristiques dans le Sud de l'Hexagone sont particulièrement touchées par la flambée épidémique. "La dynamique est particulièrement marquée en Corse avec une hausse de l'incidence de plus de 700%, en Occitanie avec une hausse de 170% et en région Sud avec une augmentation de l'incidence de 130%", a détaillé Gabriel Attal lors de sa prise de parole. "Dans les Pyrénées-Orientales, le taux d'incidence est désormais de 345 pour 100.000 habitants. C'est 25 fois plus qu'au début du mois."

Dans le détail, ce sont 39 départements qui présentent un seuil d'incidence supérieur au taux d'alerte (fixé à 50 pour 100.000 habitants, ndlr) avec en tête les Pyrénées-Orientales (345), suivi par ordre décroissant de la Haute-Corse (266), l'Hérault (179), les Alpes-Maritimes (163), la Charente-Maritime (145), la Haute-Garonne (144), le Tarn-et-Garonne (144), les Bouches-du-Rhône (135), l'Aude (131), l'Ariège (129), Paris (127), la Gironde (112), le Calvados (109), les Landes (104), les Pyrénées-Atlantiques (101), le Rhône (96), les Hauts-de-Seine (93), la Seine-Saint-Denis (86), le Var (84), le Val-de-Marne (77), le Gard (73), la Loire-Atlantique (69), le Tarn (69), le Vaucluse (67), la Vendée (66), le Gers (65) et le Bas-Rhin (63). Une poignée de départements viennent tout juste de dépasser ce seuil : les Deux-Sèvres (57), le Lot (51), l'Ile-de-Vilaine (53), la Seine-Maritime (51), la Haute-Savoie (59), les Hautes-Alpes (59), la Savoie (58) et le moins touché : l'Isère (54).

Outre-mer, la situation est également inquiétante en Martinique, qui enregistre le taux d'incidence le plus élevé (574), où des mesures strictes ont été réinstaurées. Suivent la Guyane (180), La Réunion (177) et la Guadeloupe (73). Seule Mayotte est encore épargnée par cette reprise épidémique avec le taux le plus faible des DOM-TOM (4 cas pour 100.000 habitants).