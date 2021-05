Stratégie vaccinale : "Il ne faut pas mettre de côté les médecins généralistes", déclare Gérald Kierzek

Gérald Kierzek déplore que l'on ne mette pas plus à profit les médecins généralistes pour faciliter cette stratégie vaccinale : "On se dit que plus on multiplie les lieux de vaccination, plus il y aura de vaccins de faits. Encore faut-il avoir les doses de vaccins, le personnel et on n’a pas mis à profit les médecins généralistes", assure-t-il ce lundi soir sur TF1.