Vaccin AstraZeneca : efficacité mise en doute, retards de livraison... à quoi peut-il servir ?

PISTES - La Haute Autorité de santé s'est prononcée mardi 2 février sur l'utilisation en France du vaccin anglo-suédois. Mais alors que son efficacité pour les personnes plus âgées est mise en doute et que des retards de livraison sont à déplorer, certains s'interrogent sur son utilité en pratique.

C'est le troisième vaccin disponible en France contre le Covid-19. Quatre jours après l'autorisation de l'Agence européenne du médicament (EMA), qui vaut pour tous les plus de 18 ans, y compris les 65 ans et plus, la Haute autorité de santé (HAS) s'est à son tour prononcée sur le vaccin développé par AstraZeneca et l’Université d’Oxford. Mais l'instance a choisi de prendre, comme en Allemagne, le contre-pied du régulateur européen en recommandant de ne pas autoriser ce vaccin pour les plus âgés.

Outre la controverse commerciale avec l'UE due à d'importants retards de livraison, le sérum du groupe pharmaceutique anglo-suédois se retrouve au centre d'un débat scientifique sur son efficacité en fonction de l'âge des patients. Quoi qu'il arrive, une place l'attend dans la stratégie française contre le Covid-19.

Des études complémentaires attendues

Premièrement, des études complémentaires d’efficacité pour les personnes âgées sont attendues en février. "Il ne faut pas confondre absence de preuve et preuve de l'absence" d'efficacité, résume un expert anglais, le Dr Peter English, cité par l'organisme britannique Science Media Centre au sujet des réserves émises par certains pays concernant la vaccination des plus âgés. Ces dernières, basées sur la façon dont ont été montés les essais cliniques du vaccin, ne signifient pas que le vaccin n'est pas efficace chez cette population, mais qu'on ne peut pas évaluer cette efficacité-là sur la base des données actuelles. Pour rappel, pour accorder son autorisation, l'EMA s'est fondée sur les essais réalisés à partir de mai-juin au Royaume-Uni et au Brésil sur 11.000 volontaires. Or la plupart d'entre eux avaient entre 18 et 55 ans : moins de 1.500 avaient plus de 55 ans, dont 450 seulement avaient plus de 70 ans. Les essais des vaccins de Pfizer/BioNTech et Moderna, les deux autres autorisés en Europe, ont accordé une plus large part que ceux d'AstraZeneca aux personnes jusqu'à 75 ans. Mais au-delà de cet âge, la proportion de volontaires est également faible. "On utilise le vaccin Pfizer chez les plus de 80 ans, or on ne connaît pas son efficacité chez ces personnes-là", a relevé lundi 1er février sur BFM l'infectiologue français Eric Caumes.

Rien ne dit que le vaccin n'est pas efficace chez les plus âgés

Si l'efficacité générale a été évaluée entre 60 % et 70 %, "il n'y a pas encore assez de résultats chez les participants de plus de 55 ans pour avoir un chiffre sur la performance du vaccin dans ce groupe d'âge", concède l'EMA dans son avis. "Toutefois, on s'attend à ce qu'une protection existe étant donné qu'une réponse immunitaire est observée dans ce groupe d'âge et en se basant sur l'expérience d'autres vaccins", argumente-t-elle. Raison pour laquelle elle juge que ce vaccin "peut être utilisé chez les adultes les plus âgés". Une efficacité défendue par le laboratoire AstraZeneca. "Les dernières analyses […] appuient l’hypothèse d’une efficacité du vaccin dans le groupe des plus de 65 ans", a déclaré un porte-parole du groupe britannico-suédois. L’argument a été suivi par le Royaume-Uni qui a choisi de vacciner les plus de 65 ans dès le 4 janvier. Enfin, malgré des résultats d'efficacité moins flatteurs que ses concurrents Moderna et Pfizer (autour de 90 %) le taux affiché par le vaccin AstraZeneca reste supérieur à la plupart des vaccins contre la grippe.

Ouvrir la vaccination aux soignants de moins de 50 ans ?

Qu'adviendra-t-il des doses de vaccin maintenant que la Haute autorité de santé a choisi de ne pas vacciner les plus de 65 ans, actuellement prioritaires ? La France pourrait ouvrir la vaccination aux personnels soignants de moins de 50 ans. D'une part car c'est un corps de métier très exposé au virus, d'autre part pour permettre de réduire les absences liées à l'épidémie dans un milieu hospitalier sous tension. L'hypothèse a notamment été avancée par Stéphane Paul, membre du Comité Vaccin Covid-19, alors que pour pour l'heure, seuls ceux de plus de 50 ans ou présentant certaines comorbidités (diabète, obésité, hypertension...) peuvent être vaccinés, précise Le Parisien. Mais aussi par Philippe Besset, président de la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France. Selon lui, le gouvernement envisage effectivement de réserver les premières doses du vaccin AstraZeneca "aux soignants de moins de 50 ans" dont les médecins de ville, rapportent Les Échos. De quoi contenter le cas échéant l’Ordre des médecins qui a récemment réclamé d’"accélérer" la vaccination contre le Covid-19 de tous les soignants "sans critère d’âge ni de comorbidités", pour "permettre à notre système de santé de rester debout" à l’approche d’une nouvelle vague épidémique. Pour l’Ordre, "notre stratégie vaccinale doit pouvoir évoluer pour tenir compte des évolutions constatées sur le terrain".

C’est vers ce choix que semble se tourner l’Allemagne. Le ministre de la Santé a annoncé samedi 30 janvier que le gouvernement réfléchissait à vacciner les plus jeunes avec AstraZeneca, notamment les "personnels soignants".

Et aux écoles et aux étudiants ?

L'autre piste évoquée concerne les écoles et universités. Début janvier, au micro d’Europe1, le ministre de l’Éducation Jean-Michel Blanquer avait dit réfléchir à la possibilité de vacciner les enseignants dès le mois de mars : "Je suis capable de comprendre qu’il faut commencer par les personnes âgées, les hôpitaux, mais juste après viennent les personnes de mon ministère car elles sont au contact des enfants, des adolescents." Le président de l’UDI, Jean-Christophe Lagarde, a lui recommandé de vacciner les étudiants. Si la proposition semble faire sens politiquement, alors qu'il est question d’épargner autant que possible la jeunesse en détresse, Jean Castex semble l'écarter à court terme. "La stratégie vaccinale de la France (...) consiste à vacciner en priorité d'une part les publics vulnérables, d'autre part les publics exposés", a-t-il expliqué ce mardi, ajoutant que les étudiants "ont peu de probabilités" de "figurer parmi ces publics".

Un vaccin en renfort des autres disponibles

Quoi qu'il arrive, les doses du vaccin AstraZeneca, plus faciles à stocker et à transporter, viendront en renfort des autres vaccins disponibles pour permettre aux pharmaciens et aux médecins libéraux de prendre part à la campagne. Contrairement aux vaccins Pfizer-BioNTech et Moderna, les conditions de conservation du vaccin anglo-suédois permettent une vaccination en officine, a expliqué Gabriel Attal lundi 1er février.

"Dans la troisième semaine de février, normalement, ces vaccins AstraZeneca/Oxford, seront dans les officines de pharmacie", a assuré ce lundi sur Franceinfo le président de la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France (FSPF), évoquant "la volonté du gouvernement que ce vaccin soit administré en proximité, via donc le réseau des officines de ville".