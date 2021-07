Covid : l'OMS conclut à un lien "probable" entre des problèmes cardiaques et certains vaccins

Le lien ne fait donc plus de doute. Dans un communiqué datant du vendredi 9 juillet, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a indiqué qu'il existe un lien "probable" entre des cas de myocardite - une inflammation du muscle cardiaque - et de péricardite - une inflammation de la membrane enveloppant le cœur - et l'injection de vaccins contre le Covid à ARN messager. Elle précise cependant que les avantages de ces sérums l'emportent sur les risques.

Après examen des informations disponibles à ce jour, les experts du Comité consultatif mondial de l'OMS pour la sécurité des vaccins ont conclu que "les données actuelles suggèrent un lien de causalité probable entre la myocardite et les vaccins à ARN messager". Ils indiquent aussi que les données disponibles suggèrent que l'évolution immédiate de la myocardite et de la péricardite après la vaccination est généralement légère et répond aux traitements. "Un suivi est en cours pour déterminer les effets sur le long terme", précisent-ils.

Des cas de myocardite et de péricardite ont été signalés dans plusieurs pays. En France, sur 29 cas rapportés depuis le début du suivi, 14 ont été retenus "au vu du niveau de complétude des données cliniques recueillies" et, pour neuf d'entre eux, l'expertise clinique et pharmacologique a conclu à une imputabilité probable du vaccin Pfizer, indiquait mi-juin l’Agence du médicament (ANSM). Elle a conclu à un "rôle possible" de la vaccination.

Plusieurs cas ont également été rapportés aux États-Unis. Si bien que le 23 juin, les autorités sanitaires américaines avaient elles aussi indiqué qu'il existait un lien "probable" entre les vaccins contre le Covid-19 de Pfizer et de Moderna - des vaccins à ARN messager - et de rares cas d'inflammations au niveau du cœur chez des adolescents et de jeunes adultes. Elles avaient cependant insisté, comme l'OMS, sur le fait que les bénéfices de ces remèdes "surpassent" toujours largement les risques encourus.