Vaccination obligatoire des soignants : combien y a-t-il eu vraiment de contaminations à l'hôpital ?

C'est la question cruciale du moment. Pour lutter contre la propagation du covid-19, et protéger les plus vulnérables, certains appellent à rendre la vaccination des soignants obligatoire le plus rapidement possible. Mais tout le monde n'est pas de cet avis. À l'instar de l'épidémiologiste Martin Blachier, pour qui imposer la vaccination au personnel médical est un "faux sujet", qui "ne règlera aucun problème".

Invité de LCI, l'épidémiologiste Martin Blachier a ainsi appelé à relativiser l'ampleur du phénomène en regardant les chiffres des contaminations "nosocomiales". Un terme qui désigne les contaminations contractées au cours d'un séjour dans un établissement de santé. Citant André Grimaldi, professeur émérite à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris et fondateur du collectif Inter-Hôpitaux, il assure que seules "30.000 personnes" ont attrapé le Covid-19 à l'hôpital. Au contraire, le professeur Emmanuel Hirsch, qui se positionne en faveur d'une telle obligation, a indiqué ce lundi sur notre antenne qu'il y avait eu "à peu près 90.000 infections nosocomiales en France" durant l'épidémie, citant un chiffre de la Haute autorité de Santé (HAS). Alors qu'elle est réellement l'ampleur des contaminations au sein des hôpitaux ?

Interrogé sur ce chiffre, la HAS nous renvoie à une publication qui remonte au 29 avril 2021, dernière fois où elle évoque la question des contaminations nosocomiales. Elle écrivait alors qu'entre "le 1er janvier 2020 et le 11 avril 2021" le signalement de ces infections impliquait "56.576 cas dont 34.589 patients". Un chiffre quasi deux fois plus élevé que celui de Martin Blachier mais bien inférieur à celui donné par Emmanuel Hirsch. Auprès de LCI.fr, l'autorité publique indépendante note toutefois que dans cet avis, elle faisait référence "aux données de Santé publique France". "Nous ne faisons que citer leurs chiffres, nous n'avons pas de travaux dédiés sur ce sujet."

C'est effectivement l'agence sanitaire française qui a pour mission de rendre publique les signalements des "infections associées aux soins", remontés par les établissements via l'outil e-SIN. Dans son point épidémiologique du 20 mai dernier, l'agence sanitaire note ainsi qu'entre le 1er janvier 2020 - date à laquelle a été lancé ce système - et le 16 mai, 62.678 cas de covid-19 nosocomiaux ont été enregistrés. Parmi eux, 38.618 patients, 24.048 professionnels et 12 visiteurs, pour 312 décès au total. Pour donner un ordre d'idée, la semaine précédent ce rapport, près de 88.000 nouveaux cas étaient confirmés dans le pays. Soit plus que la totalité des contaminations nosocomiales.

À noter toutefois que ce chiffre est sûrement sous-évalué. Il appartient ainsi à chaque établissement de santé de faire ses propres remontées. Or, si on prend l'exemple de l'AP-HP, un cas est considéré comme nosocomial "si le patient, indemne à son admission à l'hôpital, a des signes cliniques ou biologiques de l'infection à partir du quinzième jour d'hospitalisation". La plupart des patients ne restent toutefois pas si longtemps à l'hôpital. Cet indicateur reste donc "déclaratif et ne tend pas à l'exhaustivité", comme le reconnaît l'agence sanitaire elle-même.