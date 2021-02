Variants : inquiète, l'OMS appelle à accélérer la vaccination en Europe

Depuis plusieurs semaines, les rendez-vous pour la primo-vaccination contre le Covid-19 se font rares en France. Les retards de livraison et les tensions entre Bruxelles et certains fabricants ont fortement ralenti la campagne de vaccination menée dans le pays. Ce vendredi cependant, l'OMS dit toute son inquiétude quant à l'émergence des variants. Elle appelle l'Europe à accélérer le rythme, avec l'appui de tous les laboratoires. Pour le moment, à peine 2,5% de la population a reçu une première dose.

Sur les 53 pays de la région européenne pour l'OMS (dont plusieurs pays d'Asie centrale), 37 ont enregistré des cas liés à la nouvelle souche dite britannique et 17 nations des cas provenant de la souche sud-africaine, selon les dernières données. En France, le variant britannique représente désormais 14% des contaminations, selon le dernier bulletin épidémiologique de Santé Publique France, publié jeudi, contre un peu plus de 3% début janvier. Le variant sud-africain, lui, représenterait entre 1 et 2% des cas. Jeudi, Olivier Véran a annoncé que les quatre premiers cas de variant brésilien avaient d'autre part été détectés sur le territoire, "notamment dans le Var, dans la région Aura (Auvergne-Rhône-Alpes) et à La Réunion". Il avait précédemment été repéré en Allemagne.