Des composants du vaccin Pfizer étaient-ils déconseillés pour l'homme ?

"Sur le site de l'EMA de l'Europe, nous trouvons aujourd'hui le document des caractéristiques du vaccin Biontech. Sous le point 6 page 16, il y a deux ingrédients : ALC-0315 et ALC-0159 dont le producteur est Echelon Biosciences Inc.", explique l’un d’eux dans un post partagé plus de 2000 fois. Ce dernier en est convaincu : "Le vaccin Biontech Pfizer et Moderna ne peuvent pas être administrés à des humains. Partagez si vous connaissez des gens qui peuvent publier cette info. C'est la fin de la vaccination !" Un autre, se présentant comme un chercheur en biochimie, s’adresse aux vaccinés de la planète : "Vous êtes les cobayes : 4 milliards de rats ! Not for human use…"

Sur ce document partagé au format PDF (voir ci-dessus) on peut lire : "L'ALC-0315 est un lipide ionisable qui a été utilisé pour former des nanoparticules lipidiques pour l'administration de l'ARN. L'ALC-0315 est l'un des composants du vaccin BNT162b2 contre le SRAS-CoV-2, en plus de l'ALC-0159, du DSPC et du cholestérol. Ce produit est destiné à la recherche uniquement et non à l'usage humain." C’est bien cette dernière phrase qui a retenu l’attention et qui constituerait la preuve que le vaccin ne peut être administré à l’homme.

Alors, de quoi parle-t-on ? Les produits cités ici appartiennent bien à la famille des lipides et sont utilisés dans le vaccin à ARNm développé par BioNTech/Pfizer. Concrètement, ce vaccin est composé d’une substance active, l’ARN, et d’excipients, soit l'ensemble des substances différentes du principe actif. Ces excipients sont dans le cas présent des lipides de synthèse, qui servent à envelopper l’ARN pour qu’il pénètre mieux dans la cellule et dont le rôle est détaillé ici par Futura Sciences. Aux côtés de ces substances, sobrement appelées ALC-0315 et ALC-0159, on trouve aussi du cholestérol de synthèse. "Ces lipides entrent dans la formulation d'un médicament sans qu'ils aient une action thérapeutique, ils sont inertes", d'après Sonia Khier, chercheuse en pharmacologie à l’université de Montpellier.