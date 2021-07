"Destination vaccination" : à Argenteuil, une tombola pour inciter les jeunes à se faire vacciner

La ville d'Argenteuil innove, à l'image de la campagne de vaccination offensive aux États-Unis. Pour dynamiser l'injection de vaccins contre le Covid-19 chez les 18-25 ans, la municipalité d'Argenteuil propose à ses jeunes habitants un jeu-concours entre le 1er et le 31 juillet baptisé "destination vaccination". À gagner : un week-end pour deux en Europe et "de nombreux lots", promet la ville, évoquant notamment des places de concert, de cinéma et de théâtre.

Seules conditions, pour les 110.000 habitants de cette commune du Val-d'Oise, avoir entre 18 et 25 ans et résider à Argenteuil. Une population très peu vaccinée, selon la ville d'Argenteuil, qui assure via son compte Facebook que "près de 60% des jeunes Val-d'Oisiens de cette tranche d'âge ne sont pas vaccinés : la ville d'Argenteuil souhaite donc créer une dynamique de vaccination chez les jeunes".