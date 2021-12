Ehpad : tests, visites ... un nouveau protocole sanitaire pour les fêtes

Dans un contexte de cinquième vague épidémique et de propagation du très contagieux variant Omicron, le gouvernement a décidé de mesures pour enrayer l'épidémie, sans pour autant enfermer les personnes âgées dans les Ehpad, comme lors de précédentes vagues. Ainsi, le ministère "invite les directeurs" des maisons de retraite médicalisées à ne suspendre les visites et les sorties que de manière "exceptionnelle" et "temporaire". En dehors de ces cas de force majeure, les visites pourront se faire "sans rendez-vous préalable", à condition de présenter un pass sanitaire. Les sorties en famille ne sont pas non plus interdites mais les résidents devront présenter un test négatif à leur retour dans l'établissement. Message est passé d'insister auprès des familles pour la réalisation régulière de test de dépistage, et ce quel que soit le statut vaccinal.

Le personnel soignant et les intervenants extérieurs sont également invités à "réaliser un test PCR ou antigénique au retour des congés". Enfin, les autorités sanitaires mettent l'accent sur le "strict respect des gestes barrières pendant la période des fêtes et notamment le port du masque lors des visites dans les chambres des résidents [...] et lors d’évènements festifs".